24. Kurt-Weill-Fest in Dessau

Weill und wer?

Von Susanne Reh | 24. Februar 2016



Es geht wieder los. Das Weill-Fest. Das 24. mittlerweile und die Vorfreude ist wieder mal groß. Spätestens, wenn die Turmuhr vom Dessauer Rathaus Dreigroschenmusik spielt, erfüllt die gesamte Stadt wieder ein Klang. "Der Haifisch, der Zähne hat" wird zum Ohrwurm, Plakate hängen, Fahnen wehen, in Kneipen und Hotels gibt es Weill für Gaumen und Magen. Und für die Seele? gibt's Weillsche Musik. Ganze drei Wochen lang. In mehr als 60 Veranstaltungen. Ab Freitag kommt man also in Dessau-Roßlau an Weill nicht mehr vorbei und das ist auch gut so. Finde ich.







Den zwar musikinteressierten aber nicht musikstudierten Weill-Fan, wie ich einer bin, lässt das Motto in diesem Jahr allerdings erst mal etwas ratlos mit den Schultern zucken. "Krenek, Weill& die Moderne" lautet es. Wer kann auf Anhieb schon etwas mit dem Namen Krenek anfangen? Festspiel-Intendant Michael Kaufmann kann es und hilft gern auf die Sprünge:

Ernst Krenek ist also Zeitgenosse Weills. Er stammt aus Österreich. Wurde am 23. August 1900 in Wien geboren. Sohn eines k.u.k-Offiziers böhmischer Herkunft. Verheiratet mit Anna Mahler, der Tochter Gustav Mahlers. Die Ehe hält aber nicht mal ein Jahr. Bereits mit 25 Jahren umfasste sein Oeuvre über 40 Werke, darunter mehrere Opern, drei Symphonien und Kammermusik.





Ernst Krenek







Private Berührungspunkte gibt es also reichlich zwischen den beiden Komponisten Weill und Krenek. Und so steht

erstmals in der Festivalgeschichte ein zweiter Komponist im Mittelpunkt einer Vielzahl der insgesamt mehr als 60 Veranstaltungen. Michael Kaufmann mit einigen Empfehlungen:





Superlative für dieses 24. Weill-Fest lassen sich schnell finden. Insgesamt gibt es diesmal gleich sechs Schirmherren für das Fest. Zwar wirklich alles Schirm-Herren, keine Dame, dafür darunter sogar zwei Botschafter. Der Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika, John B. Emerson und der Österreichische Botschafter in Berlin, Dr. Nikolaus Marschik. Positiv überraschend auch die Tatsache, dass acht Stargäste, die so genannten Artist in Residenz der vergangenen Jahre zurück sind beim Weill-Fest. Darunter Cornelia Froboess aus dem vergangenen Jahr und Jazzmusiker Nils Landgren. Ein Zeichen dafür, dass sich die Künstler beim Weill-Fest in Dessau wohl fühlen. Das trifft dann hoffentlich im nächsten Jahr auch auf Nina Hagen zu, die diesmal zwei Konzerte in Magdeburg und Dessau gibt und auf die sich Festspielintendant Michael Kaufmann besonders freut:









Wer zwischendurch eine Verschnaufpause braucht, dem sei das Dessauer Rathaus-Center ans Herz gelegt. Dort lockt Weills gute Stube zum gemütlichen Pause-Machen. Grüne Plüschsessel inmitten von dunklen Holzregalen, in denen viele Erinnerungsstücke an Kurt Weills Zeit in Dessau erinnern.