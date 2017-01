Dessau im Frühling

Probeliegen im Dessauer Waldbad

Es gibt Dinge im Leben, bei denen muss man in Vorleistung gehen. Beim Trainieren für die Bikinifigur zum Beispiel oder beim Bezahlen der Autoversicherung. Beim Wetter ist es nicht so. Das verhält sich gut oder schlecht, ohne dass wir was dafür oder dagegen tun können. Ich habe es trotzdem probiert und dem Frühling gezeigt, dass er jetzt endlich loslegen soll. Ich habe mich schon einmal ins Waldbad Dessau begeben und am Sandstrand probegelegen.

Die Sonne stimmt schon mal. Die 7°C Außentemperatur nicht





Mitte Mai geht’s hier wieder los. Dann werden die Schirme auf der Terrasse des Waldbadrestaurants aufgespannt und sicherlich wieder jede Menge Luftmatratzen aufgeblasen.



Noch sind zwar keine Blätter an den Bäumen, dafür ist der Blick auf Restaurant und Wasser frei

Lange dauert es nicht mehr. Dann müssen die Stockenten und Nutrias (ja, die gibt es dort) den Waldbadbesuchern weichen. Bis dahin können ja schon einmal Luftmatratzen und Handtücher bereitgelegt werden.