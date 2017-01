Hallo Luther! – Das Luther-Reise-Blog von MDR SACHSEN-ANHALT

Li ebe war das nicht

Allstedt | 23 . August 2016





Allstedt empfängt mich mit Urlaubswetter: Strahlender Sonnenschein, Schönwetterwölkchen und Barfußtemperaturen. Dazu eine Stadt voller Postkartenmotive: das Rathaus mit dem Giebel, der wie eine Treppe aufsteigt, die Stadtmühle mit historischem Wasserrad, die St. Johanneskirche, versteckt

zwischen hohen Bäumen, mittendrin ein Stadtsee mit Blick auf die Burg. Schön ist es in Allstedt.





Luther und das Ei

Nach Luther muss ich nicht lange suchen. Er lächelt mich von einer Hauswand an. Mit einem Ei in der Hand. Warum – kann mir keiner erklären. Es ist die Fassade der Allstedter Stadtbrauerei. Dort hat ein Kunstmaler die Hauswand mit Bildern und deftigen Sprüchen bepinselt. Und irgendwie werde ich den Eindruck nicht los: Luther, der Theologe Müntzer und Allstedt, das war nicht so die ganz große Liebe. Denn da steht: "Martin Luther ist das geistlos sanftlebende Fleisch zu Wittenberg", soll Müntzer so gesagt haben. Und Luther hat entgegnet: "Thomas Müntzer ist der Satan von Allstedt". Also, Respekt klingt irgendwie anders. Aber die beiden großen der Geschichte sollen sich im wahren Leben ja ohnehin nie begegnet sein.







Burg Allstedt

Dafür war ein anderer Luther in Allstedt.

Ein Filmluther.

Devid Striesow und Karoline Schuch spielen die Hauptrollen in dem Film "Katharina Luther", der vor wenigen Wochen auf der Burg in Allstedt gedreht wurde und der beim Filmmittwoch im Ersten im Lutherjahr 2017 gezeigt werden soll.

Die Burganlage eignet sich bestens als Filmkulisse.

Mit Vorburg, Kernburg, Innenhof und der alten Burgküche.

In der befindet sich der größte mittelalterliche Kaminschlot Europas.

Ganze 19 Meter hoch.

Da muss ich den Kopf schon ziemlich in den Nacken legen.

In der Schlosskapelle hat Müntzer übrigens seine berühmte Predigt an die Fürsten gehalten.

Ein bedeutender Moment in der Reformationsgeschichte – hier in Allstedt passiert.





Die Wig pertikirche als verwunschener "Allstedter Dom"





Wer will, kann den ganzen Tag auf Burg Allstedt

verbringen.

Ausstellungen gibt es über Müntzer, Goethe und die Baugeschichte.

Kinder können in Kostüme schlüpfen und Märchenprojekte erleben oder einfach

Kindergeburtstag feiern.

Nicht zu vergessen, die Berliner Ritter, die die

Vorburg bevölkern und manchmal im Kräutergarten Unkraut zupfen.

Nur leider

heute nicht.











Die Wigpertikirche

Egal, gibt ja noch mehr zu sehen in Allstedt. Die Wigpertikirche, oder wie die Einheimischen die Ruine nennen "Allstedter Dom". Ein bisschen verwunschen und verlassen sieht der Ort ja schon aus. Nur ein kleines Huhn aus Ton grüßt aus einem der Fenster.

Wer pralles Leben sucht, der ist im Allstedter Ortsteil Othal

richtig.

Hier gibt es den Jugend- und Schulbauernhof.

Bis zu 50 Kinder können

hier Ferien, Klassenfahrten oder einen bunten Tag verbringen.

Es gibt Schweine,

Ziegen, Enten, Pferde.

Einen Park mit Spielplatz, Teich und Spielscheune.



Allstedt hat also etwas für jeden Geschmack und jedes Alter zu bieten. Nur mobil muss man sein. Einen Bahnhof gibt es in Allstedt nicht und der öffentliche Busverkehr spielt sich auch nur bis zum frühen Nachmittag ab – in Form von Rufbussen. Also bequeme Wanderschuhe oder das Rad mitbringen.