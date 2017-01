Veto! - Das Politikblog von MDR SACHSEN-ANHALT

Auf nach Berlin!



Von Falko Wittig | 8. Januar 2017



Wie schafft es AfD-Landeschef André Poggenburg angesichts seiner vielfachen Belastung als Funktionsträger seiner Partei eigentlich noch, sein Privatleben zu organisieren? Glaubt man den Aussagen von Parteifreunden, lassen sich aus der politischen Arbeit durchaus Synergieeffekte erzielen. Veröffentlichten Fotos auf Poggenburgs privater Facebook-Seite ist zu entnehmen, dass er den Jahreswechsel gemeinsam mit Parteifreunden im brandenburgischen Lychen verbrachte. Ganz offensichtlich hatte der 41-Jährige an diesem Abend viel Freude. Fotos zeigen ihn einmal bei bester Laune mit einem Kakadu auf der Schulter, ein anderes Mal mit einer jungen Dame im Arm. Aussagen von Parteifreunden zufolge soll es sich bei dieser um seine aktuelle Partnerin handeln.





Verbindung zwischen Privatleben und politischer Arbeit





Nun hat jeder Politiker das Recht auf ein ungestörtes Privatleben und mir wäre all dies keine Zeile wert, wenn es sich bei besagter Dame nicht zugleich um ein Mitglied des AfD-Landesvorstands handeln würde: Lisa Lehmann, Schriftführerin, Fraktionspraktikantin und Tochter des Landtagsabgeordneten Mario Lehmann, der ebenfalls dem Landesvorstand angehört. Da stellt sich schon die Frage, welchen Einfluss diese persönlichen Beziehungen und Verflechtungen auf die politische Arbeit des Landesverbandes haben. Gerne hätte ich von André Poggenburg dazu eine Antwort erhalten, allerdings blieb eine entsprechende Anfrage bislang unbeantwortet. Redseliger waren dagegen andere Parteifreunde. Ein im Landtags-Team tätiges Mitglied, welches seinen Namen nicht in diesem Blog lesen möchte, brachte seine Sicht der Dinge in sehr drastischen Worten auf den Punkt: "Das mit den Schriftführerinnen scheint bei Herrn Poggenburg Mode zu sein." Das Mitglied verweist auf frühere Vorstände der AfD, in denen der 41-Jährige tätig war. Die Verbindung von Privatleben und politischer Arbeit zwischen den Lehmanns und Poggenburg sei "sehr problematisch", Vater und Tochter sollten besser den Landesvorstand verlassen. Auf meine Frage an das Mitglied, ob es sich eine ähnliche Konstellation bei den sogenannten Altparteien vorstellen könne, lautet die Antwort: "So blöd sind die nicht."





Was Wahrheit und was Phantasie ist, wo Missstände aufgedeckt werden oder wo einfach nur schmutzige Wäsche gewaschen wird – das lässt sich für einen Außenstehenden wie mich schlecht beurteilen. Sicher ist aber eines: Die Art der Kombination von Privatleben und politischer Arbeit durch den Landesvorsitzenden hat ein Geschmäckle und wird zumindest von Teilen der AfD als problematisch oder gar anstößig empfunden. Es handelt sich ja auch um die sich als bürgerlich konservativ inszenierende Alternative für Deutschland, und nicht um die Alternative Liste.





Sieht so unschuldig aus, doch Poggenburgs scheinbare Verflechtungen von Privatleben und politischer Arbeit sorgen für Unmut in den eigenen Reihen.







Partei-Konflikte intern, genervte Basis außen





Man darf

gespannt sein, ob in den nächsten Wochen die wieder aufgeflammten Konflikte

zwischen Poggenburgs Getreuen und dessen Kritikern weiter zunehmen. Denn bei

der Aufstellung der Kandidaten für die anstehende Bundestagswahl brechen

derzeit ungeahnte Gräben auf. So bekriegen sich öffentlich Mitglieder des

Kreisverbandes Saalekreis rund um die geplante Wahlkreis-Kandidatur von

Hans-Thomas Tillschneider – dem Rechtsausleger der Patriotischen Plattform. Der

Abgeordnete, mit dem für Sachsen-Anhalter fremdländischen Dialekt, dessen Weg

von Rumänien über Baden-Württemberg, Sachsen und zuletzt Sachsen-Anhalt nun nach

Berlin führen soll, ist nicht mehr bei allen Parteifreunden wohlgelitten.





Claudia Backhaus, Ehefrau des Landtagsabgeordneten Gottfried Backhaus, wurde

nach kritischen Äußerungen von der Mehrheit des Vorstands um Tillschneider

öffentlich an den Pranger gestellt. Die wiederum nimmt sich daraufhin ihren

patriotischen Parteifreund zur Brust: "Er führt sich meiner Meinung nach auf

wie ein kleiner Diktator und beißt wild um sich. " Die Basis reagiert auf

die öffentliche Schlammschlacht genervt: "Wahrscheinlich seid Ihr am Ende genau

solche Postenhascher, wie alle anderen Politschmarotzer auch", heißt es im

Kommentar eines Anhängers auf der Facebook-Seite der AfD-Saalekreis. Kritische

Äußerungen werden dort schnell gelöscht, selbst die des kaltgestellten Kreischefs

Backhaus.





Hans-Thomas Tillschneider sorgt für Grabenkämpfe innerhalb der AfD.





Berlin lockt – das Hauen und Stechen hat begonnen





Der Magdeburger Landtag hat seinen Reiz, doch so mancher AfDler – wie etwa Oberpatriot Tillschneider – möchte lieber das ganz große Rad im Bundestag drehen. Und eine Handvoll Sachsen-Anhalter werden es sicher sein, die im Herbst nach Berlin gehen dürfen. Neun Direktmandate sind bei uns zu vergeben. Bei der letzten Bundestagswahl war überall in Sachsen-Anhalt die CDU erfolgreich. Doch die Landtagswahl hat gezeigt, dass das nicht so bleiben muss. 15 AfD-Kandidaten kamen im März über ein Direktmandat nach Magdeburg, für einige war das die einzige Möglichkeit, überhaupt ins Parlament zu gelangen.





Die große Bühne in Berlin vor Augen – verbunden mit monatlich 9.327,21 Euro Abgeordnetenentschädigung zuzüglich 4.305,46 Euro Kostenpauschale – hat nun in vielen Fällen bei der AfD ein Hauen und Stechen um die lukrativen Posten begonnen. Im Februar findet ein Parteitag statt, bei dem die AfD ihre Kandidaten für die Landesliste wählt. Es ist der zweite Weg, der nach Berlin

führt. Obgleich AfD-Landes- und Fraktionschef André Poggenburg im Magdeburger Landtag bleiben möchte – dort bekommt er als Fraktionschef eine Vergütung von knapp 11.000 Euro im Monat, ist mittlerweile unumstrittener Chef im Ring und muss sich nicht mit Frauke Petry herumärgern –, ist doch auch für ihn und seine Getreuen das Thema Bundestag nicht einerlei. Loyalität will schließlich belohnt werden – auch bei der AfD.